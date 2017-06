Venerdì sera durante la loro esibizione al Bonnaroo a Manchester (Tennessee) gli U2 a metà della loro “Beautiful day” hanno omaggiato i Red Hot Chili Peppers. Bono ha infatti cantato “I don’t ever wanna feel / Like I did that day / Take me to the place I love / Take me all the way”, le celeberrime parole della hit della formazione di Los Angeles "Under the bridge", prima di continuare nuovamente con “Beautiful day”. Il live al Bonnaroo ha regalato anche l’esordio in questo nuovo tour della band irlandese di “Vertigo”. Bono e soci con il loro "The Joshua Tree Tour" sono attesi anche in Italia per due concerti allo Stadio Olimpico di Roma i prossimi 15 e 16 luglio.