Gli U2 hanno deciso di estendere il loro Joshua Tree Tour, che sta per arrivare in Italia (15 e 16 luglio, Roma). Dopo la fine del tour europeo, torneranno prima nel Nord America, con 7 date, tra Detroit e San Diego. Quindi cinque concerti in Sud America: Messico, Colombia, Argentina, Cile, Brasile.

In Nord America, ad accompagnare Bono & Co ci sarà Beck: il cantante avrebbe dovuto pubblicare un seguito di "Morning Phase" (2014) già questa primavera, ma poi si sono perse le tracce del nuovo album, che a questo punto potrebbe essere pronto in concomitanza con i concerti.

Ecco l'itinerario degli U2.

3 settembre Detroit, MI Ford Field

5 settembre - Buffalo, NY New Era Field

8 settembre - Minneapolis, MN US Bank Stadium

10 settembre - Indianapolis, IN Lucas Oil Stadium

12 settembre - Kansas City, MO Arrowhead Stadium

16 settembre - St. Louis, MO The Dome At America’s Center

22 settembre San Diego, CA Qualcomm Stadium

3 ottobre - Mexico City, Mexico Foro Sol

7 ottobre - Bogota, Colombia, Estadio El Campin

10 ottobre - Buenos Aires, Argentina La Plata

14 ottobre - Santiago, Chile Estadio Nacional

19 ottobre - Sao Paulo, Brazil Morumbi Stadium