80.000 persone per Iggy Pop, ieri in concerto a Bari per il Medimex. L'unica data italiana del tour mondiale dell’artista si è svolta palco principale di piazza Prefettura. Con lui una band formata da Kevin Armstrong (chitarra), Ben Ellis (basso), Mat Hector (batteria) e Seamus Beaghen (chitarra e tastiere). A fare da apripista al live di Iggy Pop, il gruppo pugliese Municipale Balcanica con il progetto inedito Transilvania Party Hard.

Ecco le canzoni cantate dall'Iguana:

I Wanna Be Your Dog

Gimme Danger

The Passenger

Lust for Life

Sixteen

Skull Ring

I'm Sick of You

Some Weird Sin

Repo Man

Search and Destroy

Down on the Street

Mass Production

Bis

Gardenia

No Fun

1969

T.V. Eye

Real Wild Child (Wild One)

Candy

Real Cool Time