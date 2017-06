E' appena terminato il concerto dei Guns N' Roses a Imola, all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, per l'unica tappa italiana del "Not In This Lifetime Tour".

Questa la scaletta delle canzoni suonate: classici e cover per una serta mozzafiati - guarda qua la fotogallery del concerto qua invece il racconto in diretta del concerto.

"It’s So Easy"

"Mr. Brownstone"

"Chinese Democracy"

"Welcome to the jungle"

"Double Talkin' Jive"

"Better"

"Estranged

"Live and Let Die"

"Rocket Queen"

"You Could be mine"

"Attitude"

"This I Love"

"Civil War"

"Yesterday"

"Coma"

Assolo di Slash

"Sweet child o' mine"

"My michelle"

"Wish you were here"

"Layla" /"November rain"

"Knockin' on heaven's door"

"Nightrain"



Bis

"Don't cry"

"Black hole sun"

"The seeker"

"Paradise city"