Siete fan del Boss, e avete un po' di soldi da parte? Ecco l'oggetto definitivo per il collezionista (ricco): una foto autografata da Bruce Springsteen, da Barack Obama e da Pete Souza, che dell'ex Presidente è stato il fotografo ufficiale per 8 anni. Lo scatto mostra il boss che sta pre stringere la mano al Presidente, con Michelle Obama sullo sfondo: è stata scattata a fine 2016, nello Studio Ovale, durante la cerimonia di consegna della Medal Of Freedom.

Racconta Souza:

Questa fotografia è stata scattata prima della cerimonia annuale della Medal Of Freedom del Presidente. Di solito i premiati, accompagnati dalla famiglia, salutano il Presidente e la First ladu nella Sala Blu prima dell'inizio della cerimonia formale. Volevo essere pronto per scattare senza filtri momenti che si verificano durante questi saluti. Essendo un grande fan di Springsteen, ero pronto a scattare Bruce e Patti mentre stavano per entrare nella stanza. Fortunatamente, mi sono posizionato proprio nel punto giusto per catturare questo momento appena prima della stretta di mano. Penso che Bruce ridesse per lo più perché il presidente lo stava prendendo in giro per come era vestito