Un artista che tiene un concerto non è necessariamente una notizia. Ma se è Frank Ocean, sì: l'artista di "Blond" non si esibiva dal vivo dal 2014. Dopo avere annunciato le prime esibizioni a seguito del disco (uscito quasi un anno fa, nell'estate 2016), aveva cancellato diverse esibizion: al Primavera Sound, al Sasquatch! e all' Hangout.

Alla fine, ieri sera, 9 giugno, il cantante è salito sul palco del NorthSide Festival in Danimarca, cantando 19 canzoni, tra cui cover e brani di "Blond" al debutto live. Ecco alcuni video della serata, e la scaletta

okey, but i'm sure that i'm in love #frankocean A post shared by Sara C. Reinberg (@saracreinberg) on Jun 9, 2017 at 5:28pm PDT

Frank Ocean #ns17 #northside #frankocean #solo A post shared by Michael Robert Wichmann (@mrwichmann) on Jun 9, 2017 at 2:59pm PDT

Scaletta

Pretty Sweet

Solo

Chanel

Lens

Biking

In Here Somewhere

Comme Des Garcons

Good Guy

Self Control

Wither

Close to You/Never Can Say Goodbye

Higgs

Ivy

Thinkin’ Bout You

Nights

Pink + White

Pyramids

Futura Free

Nikes