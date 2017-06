Il Bonnaroo Festival che si svolge a Manchester (Tennessee) e che avrà come headliner U2, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd e Chance the Rapper ha preso il via l'8 giugno e ha fatto subito parlare di sé. Non tanto per la musica, ma per l’arresto di un uomo trovato in possesso di oltre 1000 dosi di droga contraffatta.

Il 45enne David E. Brady di Albany (New York) è stato catturato dopo che le autorità lo avevano notato trafficare con quelli che credevano essere dei narcotici. Quando è stato avvicinato dalle forze dell'ordine, Brady ha gettato quanto in suo possesso alle spalle.

Come riporta il Tennessean, Brady aveva anche una borsa di funghi appesa alla cintura. Gli sono state trovate 37 pillole che sembravano MDMA, 22 sacchetti di funghi falsi, circa 1.000 tavolette di acido falso, 20 sacchetti fatti per somigliare a cocaina e un bastoncino di incenso alterato per sembrare eroina.

Secondo il mandato d'arresto, Brady ha dichiarato che "stava facendo il lavoro di Dio vendendo narcotici falsi". È stato accusato di possesso di sostanze contraffatte. Brady è stato rinchiuso in un carcere della Coffee County (Tennessee) con una cauzione fissata a 120.000 dollari. Deve comparire in tribunale l'11 agosto.