Lo scorso lunedì sera dal palco dei Wind Music Award all’Arena di Verona il conduttore della manifestazione, Carlo Conti, aveva dato appuntamento a Vasco Rossi e aui telespettatori per la serata dell’1 luglio su Rai Uno. La sera dell’1 luglio il rocker di Zocca è impegnato nel suo concertone denominato Modena Park, ergo il live verrà dato in diretta dal primo canale della nostra televisione di stato.

In settimana quindi siamo rimasti in attesa di un annuncio ufficiale che, sino ad ora, non è arrivato. Non tutti i conti effettivamente tornano visto che, dato il sold out a Modena, si è data la possibilità di assistere al live anche in un centinaio di cinema e in alcuni palazzetti sparsi in tutta Italia. E una diretta televisiva annunciata dopo la messa in vendita dei biglietti nei luoghi indoor non sarebbe proprio una pratica esente da critica.

A fare chiarezza su quanto accadrà la sera del primo luglio ci ha pensato il Kom in persona che dal proprio profilo Facebook ha specificato che nello speciale della Rai a lui dedicato verranno inseriti alcuni pezzi del live ma che la visione integrale è dedicata ai cinema.