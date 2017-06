Se c’è una cosa che i Metallica in tutti questi anni praticamente non hanno mai modificato è la intro musicale dei loro concerti. Vale a dire “The ecstasy of gold” (“L’estasi dell’oro”), il brano di Ennio Morricone facente parte della colonna sonora di “Il buono, il brutto e il cattivo” film diretto da Sergio Leone nel 1966.

Il frontman della band californiana James Hetfield parlando del film nel 2014 disse: “Non mi ricordo la prima volta che l’ho visto. Sono diventato un fan di Clint Eastwood molto giovane.” Sul personaggio interpretato da Eastwood in quella pellicola Hetfield dice: “E' uno dei primi personaggi che ho visto sullo schermo che volevo emulare. Mi sono identificato con ognuno dei tre personaggi del film. Senza essere troppo profondo, metaforicamente, tutti e tre sono in noi. Potenzialmente potremmo essere ognuno di questi".

Parlando poi di “The ecstasy of gold” Hetfield attribuisce il merito di averla suggerita come intro per i concerti del gruppo al loro primo manager che, sentita la intro che usavano ai tempi, disse: “Questa è veramente una intro terribile, un cuore che batte e batte sempre più forte.” Dice Hetfield sorridendo: “Questa è una delle cose più cool che abbia mai fatto il nostro primo manager. Quello è stato il suo unico consiglio che abbiamo mai seguito”.