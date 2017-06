Il promoter Live Nation ha diffuso le informazioni di accesso per il concerto i colossi del rock Guns N' Roses terranno a Imola, domani 10 giugno, all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, per l'unica tappa italiana del "Not In This Lifetime Tour".

Questi gli orari della giornata, con l'inizio dei concerti previsto alle 18.45

Dalle ore 8.00

Distribuzione Buste TicketOne :

Pacchetti VIP Gold Circle Early Entry (Presso la cassa in Via Dante angolo Via Pirandello)

Gold Circle (Presso la cassa in Via Dante angolo Via Pirandello)

Posto Unico in piedi (Presso la cassa in Via Dante angolo Via Pirandello)

Posto Unico in piedi Rivazza (Presso la cassa Rivazza)

Ore 9.30

Ingresso possessori Pacchetti VIP Early Entry

Ore 10.00

Apertura cancelli

Distribuzione Pacchetti Paradise City Party (Presso il Parcheggio VIP con accesso in macchina da via Malsicura arrivando da Via dei Colli o a piedi dall’ingresso principale)

Ore 11.30

Distribuzione Pacchetti Welcome to the Jungle (Presso la cassa in Via Dante angolo Via Pirandello)

ore 18.45

Special Guests: The Darkness + Phil Campbell and the Bastard Sons

ore 20.45

Guns N’ Roses

La mappa dell'area e gli accessi

Ci saranno due biglietterie e due punti di accesso pedonali:

Per i possessori di biglietto “Posto Unico in piedi” e “Gold Circle”

Per i possessori di biglietto “Posto Unico in piedi RIVAZZA”

I possessori di pacchetti VIP (Early Entry, Paradise City e Welcome To The Jungle) riceveranno le informazioni dedicate per i ritiri e gli accessi tramite email da parte di TicketOne.

Per i possessori di biglietti “Posto Unico in piedi” e “Gold Circle”, la cassa per il ritiro dei biglietti sarà in Via Dante angolo Via Pirandello.

Per i possessori di biglietto “Posto Unico in piedi RIVAZZA”, la cassa per il ritiro dei biglietti sarà in Viale dei Colli.

Il regolamento completo dell’area è disponbile qui.