Terza collaborazione in arrivo per Justin BIeber: dopo quelle con DJ KHaled per "I'm the one" e il remix (con il suo featuring) di "Despacito" di Luis Fonsi e Daddy Yankee, arriva ora quella con il dj francese David Guetta, "2U".

Al di là del brano, che naturalmente si candida ad andare ai primi posti delle classifiche dance e non solo dance, "2U" è accompagnata da un video particolarmente interessante (per il pubblico maschile) del quale sono protagoniste le modelle della nota casa di biancheria intima "Victoria's Secret". Eccolo qui di seguito.