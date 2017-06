Le FIfth Harmony pubblicano il primo singolo dopo la fuoruscita dal gruppo di Camila Cabello: si intitola "Down", è diretto da James Larese ed è ambientato in un motel. Insieme a Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Lauren Jauregui c'è il rapper Gucci Mane.

"Down" è il primo singolo ad anticipare il prossimo album delle Fifth Harmony, il loro terzo, ideale seguito di "7/27", uscito lo scorso anno, di cui ancora non si conoscono né il titolo né la data di pubblicazione.



Intanto Camila Cabello ha condiviso il suo singolo di debutto da solista, "Crying in the club", che sarà incluso nel suo album di debutto, "The Hurting The Healing The Loving".