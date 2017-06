“So benissimo cos’è, ma se me lo chiedete non so rispondere”, diceva Sant’Agostino. Francesco Guccini ha provato per una discografia intera a rispondere a quella domanda: cos’è il tempo? Le riflessioni attorno al tempo creano un suggestivo e melanconico fondale alla sua autentica poetica del ricordo. Un filo conduttore che il cantautore comincia a tessere nel terzo disco “L’isola non trovata” (1970).

Nel giorno del suo compleanno, proviamo a riavvolgere il nastro per viaggiare nel tempo con Francesco Guccini e i suoi ricordi.

Daniele Sidonio (a cura di www.lisolachenoncera.it)