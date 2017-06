Prima uscita discogragica per i Magpie Salute, la band formata dall'ex Black Crowes Rich Robinson nel 2016 insieme ai suoi ex compagni di gruppo Marc Ford e Sven Pipien. L'album eponimo è stato registrato dal vivo in studio, contiene una canzone originale, ("Omission") e diverse cover: "What Is Home" e "Wiser Time" dei Black Crowes, ma anche Bob Marley ("Time Will Tell") e Pink Floyd ("Fearless").

"The magpie salute" è un guilty pleasure. Perché è indifendibile da ogni punto di vista, da nome al repertorio, all'idea di inciderlo live in studio (in una canzone ci sono pure gli applausi). Ma suona benissimo, con lunghe jam strumentali e l'esperienza che solo grandi musicisti sanno mettere negli arrangiamenti. La nostalgia dei Black Crowes non viene placata, però. Anzi, aumenta: e né i Magpie Salute, né la Chris Robinson Brotherhood la possono far passare.

