Per promuovere il lancio del nuovo album "Witness", "testimone" (qui la recensione di Rockol), Katy Perry ha deciso di sottoporsi ad una prova davvero impegnativa: da sette ore fa (ha iniziato alle due di venerdì 9 giugno) e fino alla sera di domenica starà in una casa completamente monitorata da telecamere, in perfetto stile "Grande fratello" (ma anche un po' "The Truman show") e su YouTube sarà possibile vedere in ogni momento ciò che sta facendo. Se siete fan di Katy Perry (e avete la vocazione del guardone), ecco qui sotto la finestra per la connessione.