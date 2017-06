Qualcuno ricorderà che in concomitanza con la pubblicazione dell'album "1989", sul finire del 2014, Taylor Swift, tramite la propria etichetta Big Machine, aveva ritirato tutta la sua precedente produzione musicale dai servizi di streaming, sostenendo che il modello "freemium" (l'ascolto gratuito in cambio di pubblicità) "svalutava" la sua musica.

Evidentemente l'artista statunitense deve aver riconsiderato la propria posizione, dato che dalla mezzanotte di oggi, 9 giugno, tutti i cinque album di Taylor Swift sono disponibili su Spotify, Tidal, Amazon, Pandora e altre piattaforme digitali.

L'annuncio coincide con quelli che "1989" ha superato i dieci milioni di copie vendute nel mondo, e che, secondo la RIAA, le copie vendute da Taylor Swift ad oggi di tutti i suoi dischi hanno superato la cifra di 100 milioni.

I maligni non hanno mancato di sottolineare che, vedi caso, tutto questo succede proprio nel giorno in cui Katy Perry pubblica il suo nuovo album "Witness"…

Secondo alcune fonti Taylor Swift sta lavorando "a testa bassa" su un nuovo album, in via di lavorazione a Nashville, del quale ancora non si sa nulla: ma qualche novità dovrebbe essere imminente. E' invece di pochi giorni fa la notizia che la cantante ha portato in tribunale un DJ, accusandolo di averla molestata sessualmente.