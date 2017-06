Dopo la collaborazione con il gruppo tutto al femminile delle PINS, il frontman degli Stooges - che sabato sera, 10 giugno, sarà in concerto al Medimex - ha accettato di collaborare con un altro musicista emergente. Si tratta di Oneohtrix Point Never, musicista sperimentale statunitense vincitore quest'anno, al Festival di Cannes, del premio per la colonna sonora per il film "Good time".

Insieme a Oneohtrix Point Never, Iggy Pop ha inciso un brano, intitolato "The pure and the damned", contenuto proprio all'interno della colonna sonora di "Good time", il cui disco uscirà il prossimo 11 agosto (giorno in cui la pellicola, che ha per protagonista Robert Pattinson, noto ai più per aver recitato nella saga di "Twilight", arriverà nelle sale cinematografiche). Potete ascoltare la canzone proprio qui sotto: