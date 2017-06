Nella giornata dei concerti di Slowdive, Salmo e Tricky, che lancia da Bari il nuovo singolo “The only way”, venerdì 9 giugno il Medimex alle ore 10.00 si apre con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore all’Industria Turistica e Culturale e Sviluppo Economico, Loredana Capone, e il coordinatore di Puglia Sounds, Cesare Veronico, che inaugurano la sezione professionale dell’International Festival & Music Conference all’ex Palazzo delle Poste (ore 10.30), misurandosi con altre buone pratiche italiane sulle politiche per la valorizzazione del comparto musicale nel panel “Money: Finanziamento pubblico e incentivi allo sviluppo della filiera musicale”. A confronto, le esperienze di quattro Regioni, Puglia, Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, con gli interventi di dirigenti e responsabili del settore. Per la Puglia relazioneranno Aldo Patruno (Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio) e Mauro Paolo Bruno (Dirigente sezione Economia della Cultura), per la Lombardia Graziella Gattulli (dirigente della Struttura giovani, arti performative e multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini), per l’Emilia Romagna Gianni Cottafavi (dirigente Servizio Cultura, Sport , Settore Spettacolo) e per il Friuli Venezia Giulia Fabrizio Spadotto (Responsabile dell’Unità organizzativa in materia di finanziamento al Sistema Musicale Regionale).

Tanti gli argomenti su presente e futuro del musical business che verranno affrontati nel corso della giornata con i panel a cura di Giampiero Di Carlo. A parlare de “I media e la musica tra news e nuove forme di narrazione online” (ore 12) ci saranno, tra i tanti, Paolo Andreotti (Microsoft) e Paolo Landi (Mondadori), mentre su “Fattori e tendenze chiave della Music Economy” (ore 15) si confronteranno, insieme ad altri prestigiosi interlocutori, Claudio Ferrante (Artist First), paladino dei cd nell’epoca del digitale, Marco Alboni, presidente e amministratore delegato di Warner Music, e Alessandro Massara, presidente della Universal Music. Attualissimo il tema sul “Futuro del Ticketing” (ore 17) e le attuali dinamiche di distribuzione dei biglietti, con le voci autorevoli di Gennaro Milzi (Siae) e Stefano Lionetti (Amministratore delegato di TicketOne). Completano il quadro “professional” i workshop “Definiamo collecting” (ore 11) con Matteo Fedeli (Siae), Ticketing (ore 12.30) con Vittorio Giannotti e Tommaso Bernini (Ticketag) e Video Content Strategy (ore 17.30) con Gabriele Aprile (Rockol) e la Networking Session (ore 12) con i rappresentanti di alcuni tra i più importanti festival jazz europei realizzata in collaborazione con EJN (European Jazz Network) e Associazione I-Jazz.

Venerdì, al Castello Svevo, si apre al pubblico la mostra David Bowie & Masayoshi Sukita: Heroes - 40° anniversario comprendente ventitré immagini inedite per l’Italia di David Bowie e Iggy Pop. Gli scatti, realizzati durante la sessione fotografica dalla quale venne tratta la copertina dell’album Heroes, vengono presentati in esclusiva per il Medimex da Ono Arte e saranno esposti insieme ad altre trentasette istantanee della stessa seduta (sino al 2 luglio, ore 8.30-19.30).

Nella stessa giornata, nello Spazio Murat di piazza del Ferrarese (ore 11 - 19.30), sono previste altre due inaugurazioni. Il vernissage della mostra Rock a Fumetti di Enzo Rizzi, in collaborazione con il Bari Geek Fest, con l’esposizione di trenta tavole che raccontano la storia del rock attraverso le vicende del serial killer di rockstar, Heavy Bone, e l’apertura del Market del vinile e delle etichette indipendenti a cura del temporary store PopUp the Sunday e Independent Label Market, il marchio londinese cui sono legate oltre trecento tra le etichette indipendenti più importanti al mondo. Previsti un brunch con dj set (ore 12.30) con Dubit di Backwards Rec e A.mA Records e un aperitivo (ore 17.30) con selezioni di dj Goffry di Tardam Records e Kilfa B2B Zod di No Sense of Place.

Gli Incontri d’autore si apriranno all’ex Palazzo delle Poste (ore 17) con Fabrizio Moro intervistato da Nicola Morisco. Il cantautore e rocker italiano, che non ha mai diviso la canzone dalla vita, dalla politica e dall’esperienza spirituale, ritagliandosi un rapporto speciale, di grande forza e intensità, con i propri fan, si racconterà al pubblico senza filtri. Seguirà, alla Feltrinelli Libri e Musica (ore 18), l’appuntamento con Carlo Massarini, lo storico giornalista al quale la Rai affidò nei primi anni Ottanta la conduzione di Mister Fantasy e che per il Medimex presenta il libro Absolute Beginners. Viaggio alle origini del rock 1936-1969 (modera Francesco Costantini). Alle ore 19, il Castello Svevo, il nuovo pop italiano sarà al centro dell’appuntamento con Michele Bravi, il vincitore di XFactor 2013 e rappresentante di una nuova generazione di cantanti, intervistato da Anna Puricella.

Spazio anche al jazz pugliese, che si mette in mostra per i direttori dei festival italiani ed internazionali. Dalle 18.30 alle 21.30, showcase al Palace Hotel Cafè per il duo composto dalla vocalist Paola Arnesano e dal fisarmonicista Vince Abbracciante, per le band del batterista Fabio Accardi e del contrabbassista Marco Boccia, per i pianisti Domenico Cartago e Luca Cacucciolo e per il duo formato dal bassista Pierluigi Balducci e dal batterista Vincenzo Maurogiovanni, chiamati a presentare le loro novità discografiche.

In serata, sei concerti su due palchi. Sul main stage di piazza Prefettura, alle ore 20.30, aprono Edro & Richard Sinclair, produzione inedita e in prima assoluta della formazione pugliese composta da Tony Colonna, Davide Morelli, Antonio Santoro e Leonardo Consoli e affiancata da Richard Sinclair, tra i protagonisti della scena progressive di Canterbury. Alle 21.30 il ritorno in Puglia di Tricky, una delle figure di spicco dell’ondata trip hop che negli anni ’90 travolse da Bristol le scene musicali mondiali. Tricky presenterà in prima mondiale il nuovo singolo The Only Way, in uscita venerdì 9 giugno in occasione del concerto a Bari. Lo stesso artista descrive il brano come la parte seconda di Hell Is Round The Corner, tra i suoi brani più famosi. Alle ore 22.45, chiudono i live di piazza Prefettura gli Slowdive, sulle scene dopo ventiduenne anni per presentare in anteprima per l’Italia il disco omonimo accolto in maniera entusiastica dalla critica mondiale.

Sul palco di largo Giannella, alle ore 20.50, i jazzisti pugliesi da esportazione Nicola Conte, Gianluca Petrella e Raffaele Casarano, presentano in prima assoluta il progetto inedito Spiritual Galaxy. Il set prosegue alle ore 21.45 con Jessy Lanza, producer e cantante canadese che con le sue sonorità elettroniche sta conquistando le classifiche di mezzo mondo. Alle ore 23 riflettori accesi sul rapper Salmo, tra i più amati della scena italiana. Al Medimex apre lo Hellvisback Summer Tour che farà tappa in tutta Italia. Chiusura di serata, dopo la mezzanotte, a Torre Quetta con le raffinate selezione di uno tra più apprezzati dj e radio host in circolazione e mitico selezionatore sulle frequenze di BBC Radio 6, Gilles Peterson, che in mattinata, dalle 11 alle 13, manderà il Medimex in diretta su World Wide Radio, il canale web da lui fondato.