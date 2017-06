Lo scorso 2 giugno, alla Echo Arena di Liverpool, Phil Collins tornava ad esibirsi in un concerto vero e proprio dopo una decina di anni. Hanno poi fatto seguito altri tre live alla Royal Albert Hall di Londra, ma l’esibizione di questa sera – sempre alla Royal Albert Hall – è stata cancellata.

E’ accaduto che l’ex Genesis si sia ferito in maniera abbastanza seria cadendo durante la notte mentre si stava recando in bagno nella sua stanza d’albergo. Collins, che soffre di un disturbo a un piede susseguente un’operazione e non cammina molto bene (sul palco si aiuta infatti con un bastone), è scivolato e ha battuto abbastanza violentemente la testa contro una sedia. Si è reso quindi necessario un viaggio in ospedale dove gli hanno applicato alcuni punti e dove dovrà rimanere in osservazione per 24 ore.

L’annullamento dei concerti in programma l’8 e il 9 giugno a Londra è stata annunciato sul profilo Facebook dello stesso musicista.