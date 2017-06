Uscito originariamente nel gennaio del '77, il secondo album dei Ramones verrà ristampato per celebrarne i 40 anni, con una "Ramones: Leave Home 40th Anniversary Deluxe Edition" in diversi formati, da uno, due e tre CD. L'edizione espansa conterrà una versione rimasterizzata, un nuovo mix del disco, con 33 tra "rough mixes" e rarità, e un disco dal vivo, registrato al CBGB il 2 aprile del '77.

La ristampa è stata curata da Ed Stasium, che lavorò al disco originale: "In generale, si è sempre detto che la versione originale dell'album è troppo pulita, le chitarre oscillavano a destra e sinistra, e c'era troppo riverberp: tutto questo non faceva sentire la presenza della band", ha spiegato Stasium. L'edizione deluxe in vinile conterrà anche un libro con la storia del disco raccontata dal manager Danny Fields.

Ecco la tracklist del disco, pubblicato dalla Rhino il 14 aprile.

CD1: Original Album

Remastered Original Mix

1. "Glad to See You Go"

2. "Gimme Gimme Shock Treatment"

3. "I Remember You"

4. "Oh Oh I Love Her So"

5. "Carbona Not Glue"

6. "Suzy is a Headbanger"

7. "Pinhead"

8. "Now I Wanna Be a Good Boy"

9. "Swallow My Pride"

10. "What's Your Game"

11. "California Sun"

12. "Commando"

13. "You're Gonna Kill That Girl"

14. "You Should Have Never Opened That Door"

40th Anniversary Mix

15. "Glad to See You Go"

16. "Gimme Gimme Shock Treatment"

17. "I Remember You"

18. "Oh Oh I Love Her So"

19. "Carbona Not Glue"

20. "Suzy is a Headbanger"

21. "Pinhead"

22. "Now I Wanna Be a Good Boy"

23. "Swallow My Pride"

24. "What's Your Game"

25. "California Sun"

26. "Commando"

27. "You're Gonna Kill That Girl"

28. "You Should Have Never Opened That Door"

CD 2: Materiale Bonus

Sundragon Rough Mixes

1. "Glad to See You Go"

2. "Gimme Gimme Shock Treatment"

3. "I Remember You"

4. "Oh Oh I Love Her So"

5. "Carbona Not Glue"

6. "Suzy is a Headbanger"

7. "Pinhead"

8. "Now I Wanna Be a Good Boy"

9. "Swallow My Pride"

10. "What's Your Game"

11. "California Sun"

12. "Commando"

13. "You're Gonna Kill That Girl"

14. "You Should Have Never Opened That Door"

15. "Babysitter"

40th Anniversary Extras

16. "Sheena is a Punk Rocker" (Single Version)

17. "I Don't Care" (B-Side Version)

18. "Babysitter" (UK Album Version)

19. "Glad to See You Go" (BubbleGum Mix)

20. "I Remember You" (Instrumental)

21. "Gimme Gimme Shock Treatment" (Forest Hills Mix)

22. "Oh Oh I Love Her So" (Soda Machine Mix)

23. "Carbona Not Glue" (Queens Mix)

24. "Suzy is a Headbanger" (Geek Mix)

25. "Pinhead" (Psychedelic Mix)

26. "Pinhead" (Oo-Oo-Gabba-UhUh Mix)

27. "Now I Wanna Be a Good Boy" (Bowery Mix)

28. "Swallow My Pride" (Instrumental)

29. "What's Your Game" (Sane Mix)

30. "California Sun" (Instrumental)

31. "Commando" (TV Track)

32. "You're Gonna Kill That Girl" (Doo Wop Mix)

33. "You Should Have Never Opened That Door" (Mama Mix)

CD 3: Live at CBGB April 2nd, 1977

1. "I Don't Wanna Go Down to the Basement"

2. "Now I Wanna Sniff Some Glue"

3. "Blitzkrieg Bop"

4. "Swallow My Pride"

5. "Suzy is a Headbanger"

6. "Teenage Lobotomy"

7. "53rd & 3rd"

8. "Now I Wanna Be a Good Boy"

9. "Sheena is a Punk Rocker"

10. "Let's Dance"

11. "Babysitter"

12. "Havana Affair"

13. "Listen to My Heart"

14. "Oh Oh I Love Her So"

15. "California Sun"

16. "I Don't Wanna Walk Around With You"

17. "Today Your Love, Tomorrow the World"

18. "Judy is a Punk"

19. "Pinhead"