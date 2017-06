Un drink forte, potente ed eccitante: è quello che ci vuole per accompagnare la musica dei rocker svizzeri Krokus, in sella al destriero del rock dal 1975 e intenzionati a non mollare un centimetro del terreno conquistato col duro lavoro di una vita.

Ecco come la band si racconta, in cinque brevi citazioni lampo che ne colgono l’essenza…

I KROKUS SONO PROTAGONISTI DI METAL FOR THE MASSES: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

Il rock deve essere… come dice Mick Jagger, non deve essere un posto sicuro. Deve essere pericoloso, deve esserci sempre una dose di pericolo. Non deve mai farti stare troppo tranquillo.. Non deve essere troppo pulito. Lascia che le cose accadano.

[Fernando Von Arb]

Prendi i Krokus, ascolta velocemente la discografia della band e capirai subito tutti I cambiamenti di sound, testi e stile musicale a cui il gruppo è andato incontro nella sua storia, con tanti cambiamenti di musicisti, produttori ed ingegneri del suono.

[Marc Storace]

Abbiamo uno stile molto personale. All’inizio, sfortunatamente, la gente era solita avvicinare la voce del nostro cantante a quella di Bon Scott. Ma non dobbiamo manco parlarne, perché sono due cose molto differenti. Non sento di avere nessuna influenza da parte degli AC/DC in me. Non c’è paragone, direi, fra le due band.

[Fernando Von Arb]

Faremo tremare il mondo!

[Marc Storace]

Siamo rimasti fedeli a noi stessi anche nonostante I cambiamenti di formazione. Ogni volta è come se ti cambiassero un dito della mano. E devi reimparare a essere una squadra. Cambia il sound, il modo di scrivere canzoni, ma siamo rimasti fedeli alla nostra essenza.

[Marc Storace]