La band di Win Butler continuna a snocciolare anteprime dal nuovo album "Everything now", già anticipato qualche giorno fa dalla title track e seguito da una sorta di indovinello-leak messo in atto dall'account Twitter EverythingNowCo che ha anticipato come anagrammi i titoli delle canzone che figureranno del prossimo album.

La band si è esibita a Londra per la tappa inglese dell'"Infinite content tour", e per l'occasione ha presentato una nuova canzone, "Signs of life", che conferma le atmosfere disco già anticipate dalla title track. L'album, infatti, è stato co-prodotto Thomas Bangalter dei Daft Punk assieme Steve Mackey dei Pulp e a Markus Dravs (Coldplay, Mumford and Sons). Ecco il video della nuova canzone, la terza anticipazione dopo che anche "Creature Comfort” era stata presentata dal vivo, al Primavera Sound di Barcellona.

.@jolspencer Arcade Fire: Signs of Life debut https://t.co/M97ANWSQHX — Arcade Fire tube 🌐 (@ArcadeFiretube) June 7, 2017



"Everything now" uscirà in CD, vinile e cassetta il 28 luglio. L'edizione in vinile sarà disponibile in venti versioni diverse della copertina, ognuna con il titolo in una diversa lingua. Due i concerti (gli ultimi del loro tour europeo) riservati al nostro paese: il 17 luglio all’Ippodromo Snai di San Siro nell’ambito del Milano Summer Festival e il giorno seguente, 18 luglio, alla Visarno Arena all’Ippodromo del Visarno di Firenze all’interno del Firenze Summer Festival.