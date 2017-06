Prodotto daI The Wer e Leonardo Leonori, registrato presso il Pentatonic Recording Studio, mixato e masterizzato sempre da Leonori, “Werever” è il disco di debutto dei The Wer, band synth pop romana attiva dal 2013. Nove pezzi che confermano il sound della band, sulla falsariga di band quali 1975 e Phoenix. L’album è un percorso che cerca di racchiudere in sé tutti i tipi di relazioni sentimentali e di infatuazioni che generalmente contraddistinguono la fase adolescenziale. Ogni traccia racconta un’esperienza e un differente approccio all’amore, presentato in tutte le sue sfaccettature. Il tutto è rivestito da una superficie sostanzialmente pop, che vuole rendere l’ascolto semplice e naturale, come l’innamoramento per colui che lo prova.

