E' ripartito ieri sera, 7 giugno, il tour di Ariana Grande: la cantante americana si è esibita alla AccorHotels Arena di Parigi dopo il concerto-tributo One Love Manchester di domenica scorsa, per raccogliere fondi per le vittime dell'attentato del 22 maggio costò la vita a 22 spettatori e al seguito del quale il "Dangerous woman tour venne sospeso.

La cantante ha celebrato il ritorno con una serie di post, commentando semplicemente così

Primo show del ritorno, stasera. Penso ai nostri angeli ad ogni passo. Vi amo con tutto il mio cuore.

Sono grato e incredibilmente orgogliosa della mia band, ballerini e di tutta la crew.

Merci, Paris. Je t'aime. Grateful to be back

E poi, a conclusione dello show ha postato un video.

Durante "One last time", la cantante è scoppiata in lacrime per l'emozione:

Questa la scaletta della serata. Ariana Grande sarà in concerto in Italia, il 15 giugno al Palalottomatica di Roma e il 17 al PalaAlpitour di Torino.

Be Alright

Everyday

Bad Decisions

Let Me Love You

Knew Better Pt. II

Forever Boy

One Last Time

Touch It

Leave Me Lonely

Side to Side

Bang Bang

Greedy

Focus

I Don't Care

Moonlight

Love Me Harder

Break Free

Sometimes

Thinking Bout You

The Way (con Mac Miller)

Dang! (con Mac Miller)

Over the Rainbow

Bis

Problem

Into You