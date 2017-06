Tra i finalisti della sesta stagione dell'edizione francese di "The Voice" c'è anche un cantante italiano, Nicola Cavallaro. Classe 1991, originario di Catania, sabato 10 giugno il cantante (che è seguito dal manager e produttore Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, che invece segue popolari personaggi televisivi italiani come Paolo Bonolis, Antonella Clerici e Simona Ventura) si giocherà la vittoria del talent show, dopo aver superato tutte le fasi del programma.

Entrato a far parte della squadra del giudice Zazie (cantante ed ex modella francese), Nicola Cavallaro è riuscito a convincere gli altri giudici del talent (tra i quali c'è anche Mika) e il pubblico francese grazie a cover di canzoni come "Fallin'" di Alicia Keys, "Quelqu'un m'a dit" di Carla Bruni, "Caruso" di Lucio Dalla, "Castle on the hill" di Ed Sheeran e "Margherita" di Riccardo Cocciante.

Prima di dedicarsi completamente alla musica, Nicola aveva intrapreso la carriera militare all'interno del 187esimo regimento paracadutisti "Folgore". Poi ha cominciato a suonare in alcune band di Catania, per lo più rock e blues. Ed è proprio al rock e al blues d'oltreoceano che il cantante guarda, come potete ascoltare nelle cover pubblicate sul canale YouTube che ha aperto due anni fa, quando cercava di farsi conoscere sul web.

Il caso di Nicola Cavallaro ricorda un po' quello di Andrea Faustini, altro cantante italiano che si fece conoscere partecipando ad un talent show straniero: nel caso di Faustini, il talent show era la versione britannica di "X Factor". Il cantante, che in Italia aveva già partecipato a "Ti lascio una canzone" su Rai1 e aveva provato ad entrare ad "Amici", "Sanremo Giovani", "The Voice of Italy" e anche all'edizione italiana di "X Factor", partecipò al talent britannico nel 2014, e arrivò in finale. Si classificò terzo e dopo l'esperienza a "X Factor" firmò un contratto discografico con la RCA, che nel giugno del 2015 diede come frutto un album in studio. Quest'anno, Faustini è tornato a segnalarsi al pubblico italiano partecipando, come corista, a "Ballando con le stelle".