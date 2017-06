Ha suscitato non poche polemiche la mancata partecipazione di Noel Gallagher a One Love Manchester, il concerto-evento di beneficenza, voluto e promosso da Ariana Grande, che domenica sera ha visto alcune star della musica pop e rock internazionale esibirsi sul palco dell'Old Trafford Cricket Ground di Manchester. Ora, a fare chiarezza sulla vicenda, sono gli organizzatori dell'evento, tramite un comunicato stampa in cui spiegano come sono andate veramente le cose.

Nei giorni precedenti il concerto erano circolate con una certa insistenza voci che volevano il più grande dei fratelli Gallagher ritrovare sul palco il fratello minore, Liam, per tornare a suonare insieme le canzoni degli Oasis, la loro band. Le voci avevano tenuto col fiato sospeso i fan della band di "Don't look back in anger", la canzone degli Oasis divenuta un simbolo della rinascita della città di Manchester dopo l'attentato dello scorso 22 maggio: Noel, secondo i fan più speranzosi, l'avrebbe cantata insieme a Liam proprio in occasione del concertone.

Alla fine, però, di Noel Gallagher non s'è vista nemmeno l'ombra, sul palco dell'Old Trafford: "Dont' look back in anger" l'hanno cantata i Coldplay insieme ad Ariana Grande e Liam, durante la sua esibizione, ha condiviso il palco con Chris Martin per un duetto su "Live forever", sempre degli Oasis (duetto che ha fatto ricredere Liam Gallagher sui Coldplay).

All'indomani del concerto, Liam ha attaccato piuttosto duramente suo fratello , che mentre Ariana Grande e compagni si esibivano a Manchester per le vittime e i feriti dell'attentato, se ne stava tranquillo in vacanza con la moglie a Positano, in Italia: "Triste cazzone", ha scritto Liam su Twitter, accusando poi il fratello di essere egoista e menefreghista.

In realtà, secondo alcune indiscrezioni raccolte nella giornata di oggi dal tabloid britannico Daily Star, a Noel non sarebbe mai stato chiesto di esibirsi a One Love Manchester e lui ci sarebbe rimasto anche piuttosto male: "Il fatto che nessun organizzatore abbia mai chiesto a Noel di suonare a One Love Manchester rende le accuse di Liam ridicole", ha confidato una gola profonda al tabloid.

E quanto è stato raccontato dalla fonte anonima al Daily Star è stato ora confermato dagli organizzatori di One Love Manchester, che sono SB Projects, Live Nation, Festival Republic e SJM Concerts. In un comunicato stampa congiunto, le quattro società confermano quanto riportato dal tabloid: e cioè che Noel non è mai stato contattato per suonare all'Old Trafford Cricket Ground. Ecco cosa si legge nel comunicato stampa: