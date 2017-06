PJ Harvey ha pubblicato un nuovo singolo interpretato assieme al musicista egiziano Ramy Essam. "The camp", questo il titolo, è accompagnato da un video composto dalle toccanti immagini del giornalista inglese Giles Duley che documenta, come riporta il Guardian, ‘la vita dei bambini sfollati nella valle della Bekaa in Libano’. John Parrish ha prodotto e mixato il brano, oltre ad averci suonato batteria e chitarra. I proventi di questa canzone andranno totalmente a favore dell’organizzazione non governativa libanese Beyond Association.

In un comunicato stampa Duley dichiara: “È difficile comprendere la portata della crisi in Libano, un paese di 4 milioni di abitanti che ospita più di un milione di profughi siriani. L'infrastruttura del paese è spinta al suo limite e questa situazione è più che disperata nella valle della Bekaa. Tuttavia, ci sono alcune organizzazioni che fanno sul posto un lavoro incredibile, efficace e disinteressato e di tutte le ONG che ho documentato nessuna mi ha colpito di più di Beyond. Visitare le loro scuole e assistere ai loro programmi di lavoro è vedere la speranza ed è un qualcosa che dobbiamo sostenere”.

Dice della canzone Ramy Essam, che fu coinvolto in prima persona durante la rivoluzione in Egitto nel 2011: “Ho già avuto a che fare con lotte, torture e perdite di amici”. E su PJ Harvey aggiunge: "È una persona umile e una vera artista che potevo solo sognare di incontrare e ora, invece, canto con lei per questa importante causa umanitaria. E’ stato un onore lavorare con PJ Harvey e mi ha molto ispirato. Mi ha dato la possibilità di vivere un sogno".