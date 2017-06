Per festeggiare i suoi vent'anni, il Lucca Summer Festival ha deciso di concedere a prezzi scontati ai nati nel 1997 - a quanti, cioè, compiranno vent'anni nel 2017, proprio come la manifestazione - una porzione di biglietti per alcuni show che verranno ospitati dalla rassegna: da domani giovedì 8 giugno e fino al prossimo primo luglio chiunque abbia i requisiti per aderire alla promozione potrà acquistare presso il Summer Point di Piazza San Michele due biglietti scontati a testa per ognuno degli eventi in programma a giugno e luglio in Piazza Napoleone. Per procedere all'acquisto occorrerà esibire un documento che certifichi la data di nascita e la residenza nella provincia di Lucca.

Ecco, di seguito, i concerti e il prezzo dei biglietti scontati a disposizione dei ventenni:

GREEN DAY + RANCID 14/06 Posto in piedi 30.00 €

IMAGINE DRAGONS 04/07 Posto in piedi 23.00 €

LAURYN HILL 08/07 Platea Numerata 34.50 € / Posto Non Numerato 23.00 €

ENNIO MORRICONE 09/07 Posto in Piedi 28,75 €

LP + RAG’N’BONE MAN 11/07 Posto in piedi 17.50 €

ERYKAH BADU - MARY J.BLIGE 12/07 Platea Numerata 40.00 € / Posto Non Numerato 25.00 €

J-AX E FEDEZ 13/07 Posto in piedi 20.00 €

ROBBIE WILLIAMS 15/07 Posto in piedi 40.00 €

IL VOLO 21/07 Platea Numerata e Platea Visibilità Ridotta 32.50 € / Posto Non Numerato 20.00 €

MACKLEMORE AND R.LEWIS 22/07 Posto in piedi 25.00 €

KASABIAN 23/07 Posto in piedi 17.50 €

LUIS FONSI 28/07 Posto in piedi 20.00 €

PET SHOP BOYS 31/07 Platea Numerata 30.00 € Posto in piedi 18.50 €