Premiati ieri sera, martedì 6 giugno, ai Wind Music Awards 2017 con un Live Multiplatino per il tour di "Passione maledetta", i Modà - per bocca del loro leader Kekko Silvestre - hanno annunciato un periodo di pausa dalle attività musicali.

La scelta della formazione lombarda non è dettata da dissidi interni al gruppo ma, più semplicemente, dalle attività collaterali del frontman, che - come spiegato dallo stesso Silvestre alla presentatrice Vanessa Incontrada - nei prossimi mesi sarà impegnato nella realizzazione di un lungometraggio:

"Il 9 di giugno uscirà un estratto di 'Passione maledetta' con un videoclip dove i protagonisti saranno proprio i nostri fan. Poi con la musica prenderemo una pausa: non significa però che andremo in vacanza e che non lavoreremo più. Io sto lavorando a un film. E' un sogno nel cassetto che ho da tanti anni... A me piace raccontare storie attraverso le canzoni, e ho questo pallino del cinema da tanti anni... Farò la regia e la sceneggiatura, mi metterò al lavoro molto presto. Ovviamente troveremo un cameo anche per i Modà, per non lasciarli troppo a riposo. Sarà un'avventura nuova e stimolante, non vedo l'ora di iniziare"