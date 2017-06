Verrà pubblicato il prossimo 4 agosto "Doom Side of the Moon", tributo in chiave metal a uno degli episodi discografici più noti dei Pink Floyd, "The Dark Side of the Moon" del 1973: ad assemblare il particolare tribute album è stato Kyle Shutt, chitarrista della heavy metal texana degli Sword, che ha coinvolto nel progetto i compagni di band Bryan Richie (al basso) e Santiago Vela III (alla batteria), oltre che Jason Frey al sassofono, il tastierista dei Croy And The Boys Joe Cornetti, e - al banco del mixer - Stuart Sikes, in passato già al lavoro con, tra gli altri, White Stripes e Rocket From The Crypt.

"Dopo aver arrangiato 'Money' ho capito che un intero cover album di 'The Dark Side of The Moon' sarebbe stato possibile realizzarlo, a patto di mettere insieme la band giusta", ha spiegato Shutt: "Un po' senti di stare facendo casino con un'eredità che non è la mia, ma ho trattato questa operazione come fosse una celebrazione, un tributo a una delle più grandi rockband di sempre. Una festa alla quale tutti sono invitati".

Il video abbinato al primo estratto, visibile nel frame qui sopra, è stato realizzato dalla Ignite Design, la stessa agenzia che realizzerà i visual per il debutto live del lavoro, in programma il prossimo 5 agosto ad Austin, in Texas, in concomitanza con cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione dell'album di debutto dei Pink Floyd, "The Piper at the Gates of Dawn".

Il disco potrà essere acquistato in formato fisico - CD, vinile, anche in edizione deluxe - sul sito ufficiale del gruppo a questo indirizzo: sui maggiori store online verranno comunque rese disponibili le versioni digitali dell'album.