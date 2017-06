“Chuck” è il titolo dell'album postumo di Chuck Berry, leggenda del rock and roll, scomparso il 18 marzo scorso.

Ne abbiamo già fornito parecchie anticipazioni nelle scorse settimane: qui, qui e qui. Ora siamo in grado di pubblicare la tracklist completa dell'album, che contiene 10 nuove canzoni, di cui 8 firmate da Chuck Berry, suonate insieme alla mitica The Blueberry Hill Band (Robert Lohr al piano, Jimmy Marsala al basso e Keith Robinson alla batteria) con la partecipazione di suo figlio Charles Berry Jr e del nipote Charles Berry III, oltre a Tom Morello, Nathalien Rateliff e Gary Clark Jr.

"Chuck" è il primo album pubblicato da Chuck Berry dopo 38 anni di assenza da uno studio di registrazione ("Rock it" risale al 1979) ed è stato completato pochi giorni prima della sua morte.



Ecco la tracklist:

1. Wonderful Woman

2. Big Boys

3. You Go To My Head

4. 3/4 Time (Enchiladas)

5. Darlin’

6. Lady B. Goode

7. She Still Loves You

8. Jamaica Moon

9. Dutchman

10. Eyes Of Man