Bob Dylan lo scorso aprile ha ritirato il Premio Nobel per la Letteratura assegnatogli dalla Accademia di Svezia, ma non aveva ancora consegnato il discorso - conditio sine qua non - per ricevere le 8 milioni di corone svedesi (circa 820.000 euro) che rappresentano l'importo del premio. Nel fine settimana ha finalmente consegnato il suo discorso, una registrazione di circa 30 minuti in cui parla dei musicisti e dei libri che hanno ispirato il suo songwriting.

Il musicista di Duluth nel suo discorso cita Buddy Holly, che Dylan vide in concerto poco prima della morte, oltre ad alcuni classici della letteratura come “Moby Dick” di Herman Melville, “Niente di nuovo sul fronte occidentale” di Erich Maria Remarque e l’”Odissea” di Omero. Dylan chiude così il suo discorso: “Le nostre canzoni sono vive nella terra dei vivi. Ma le canzoni non sono letteratura. Devono essere cantate non lette. Le parole delle commedie di Shakespeare devono essere recitate sul palco. Proprio come le parole delle canzoni devono essere cantate, non lette sulla pagina. E mi auguro che alcuni di voi abbiano la possibilità di ascoltare queste parole come debbano essere ascoltate: in concerto oppure su disco. Torno ancora a Omero che diceva: ‘Canta, o Musa, e attraverso me narra la storia’”.