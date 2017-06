Appena qualche giorno fa, il chitarrista dei Guns N' Roses, Richard Fortus, faceva il punto sullo stato dei riuniti Axl Rose, Slash e compagni: "La band è più forte di quanto sia mai stata e tutti sono estremamente concentrati", raccontava il chitarrista a Hot Press. Ora, Fortus torna a parlare e lo fa per confidare ai fan del gruppo, tramite i microfoni di StageLeft, che presto i Guns N' Roses potrebbero tornare in studio per registrare un nuovo album di inediti.

Il chitarrista racconta che la band sta raccogliendo idee per un possibile nuovo album, il primo dei Guns N' Roses alle cui lavorazioni prenderebbe parte anche Slash, che - lo ricordiamo - non comparve in "Chinese democracy" del 2008: l'ultimo disco in studio del gruppo nel quale suonò anche Slash è "The spaghetti incident?" del 1993. Fortus rivela che la band ha registrato un bel po' di materiale e che, forse, questo materiale potrebbe diventare un disco:

"Stiamo registrando un sacco di roba, giusto qualche idea, stiamo raccogliendo idee, ma non stiamo effettivamente frequentando uno studio di registrazione per registrare un nuovo disco. Questa band è davvero una potenza in questo momento e io spero decisamente di registrare un disco. Penso che tutti contiamo di farlo e che lo stiamo progettando".



La macchina dei Guns N' Roses si è appena rimessa in moto. Lo scorso 27 maggio è partita dall'Irlanda la branca europea del "Not in this lifetime tour", la tournée della reunion. Sabato 10 giugno Axl Rose e compagni arriveranno nel nostro paese: si esibiranno sul palco dell'Autodromo di Imola.