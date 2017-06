Il Medimex 2017 - che si tiene a Bari dal'8 all'11 giugno 2017 - presenta una mostra di foto del maestro Masayoshi Sukita dedicata a David Bowie e Iggy Pop.

L'esposizione, intitolata "David Bowie & Masayoshi Sukita: Heroes - 40° anniversario" consta di 23 immagini di Sukita mai viste prima in Italia. Gli scatti, realizzati durante la session fotografica dalla quale venne tratta la copertina dell'album "Heroes", verranno presentati in esclusiva per il Medimex e saranno esposti insieme ad altre trentasette istantanee - sempre scattate nella stessa seduta. Bowie, peraltro, in quattro scatti è ritratto insieme a Iggy Pop.

Sukita ha raccontato, rievocando quello shoot fotografico:

David si muoveva in continuazione, cambiava espressioni, voleva esprimere la sua energia, io ci vedevo anche un pizzico di follia, di surrealismo.

Solo dopo alcuni mesi dalla seduta Bowie contattò Sukita per chiedergli se poteva utilizzare una delle immagini per la cover del secondo album della trilogia berlinese:

Gli mandai una ventina di scatti e segnai i tre che preferivo. Un giorno mi chiamò e mi chiese una di quelle foto. Ma non sapevo ancora che sarebbe diventata la copertina di "Heroes".

Tra l'altro, lo shooting non fu mai commissionato a Sukita dalla casa discografica di Bowie ma accordato tra i due in occasione della permanenza di Bowie in Giappone per la promozione del primo album da solista di Iggy Pop, "The Idiot".

La mostra si tiene presso il Castello Svevo di Bari dal 9 giugno al 2 luglio 2017.

[foto © Photo by Sukita, Watch That Man III, 1973rca]