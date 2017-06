Sono finiti online, grazie al solito leak (la tipica "fuga" non autorizzata di materiale destinato a pubblicazione futura o a restare nel cassetto), due inediti del rapper Kanye West intitolati "Hold Tight" e "Euro (Switch Hands)". Il primo pezzo vede un featuring dei Migos e Young Thug, mentre al secondo ha collaborato ASAP Rocky.

Ecco l'audio dei due brani, che non è escluso vengano eliminati dalla Rete - quindi il consiglio è di ascoltarli velocemente:

Non è assolutamente nota, né chiara, l'origine dei due pezzi. C'è chi sostiene che possano essere brani che in qualche forma finiranno nel nuovo disco di West - in lavorazione al momento (pare che l'artista si sia ritirato in Wyoming, in montagna, per scrivere e incidere nuovo materiale).