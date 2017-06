Roger Waters, ex bassista (e non solo) dei Pink Floyd, sta promuovendo il suo nuovo album “Is this the life we really want?” e ha rilasciato recentemente un'intervista ad "Associated Press". Fra i vari temi toccati ci sono stati quello della guerra e dei veterani, ma anche quello del futuro della sua carriera artistica.

A questo proposito Waters, alla domanda diretta "Per quanto tempo ancora pensi di poterti imbarcare in tour?", ha risposto:

Probabilmente non per molto ancora. Questo potrebbe essere il mio ultimo tour. Se dovesse durare per un paio d'anni potrei smettere. Vedremo. Mai dire mai. Io provo a restare in forma. E lo sono, altrimenti non potrei fare tutto questo. Quindi staremo a vedere.

L'immancabile domanda sull'eventuale reunion con David Gilmour ha avuto la risposta più prevedibile:

Penso che sia altamente improbabile.

Waters, 73 anni, sta portando in giro il suo nuovo show, che si chiama "Us and them", come il brano tratto da "Dark side of the moon". Roger ha spiegato: