Ecco, di seguito, tutti i brani eseguiti dagli artisti che si sono esibiti a One Love Manchester, il concerto-evento benefico tenutosi la sera di domenica 4 giugno all'Emirates Old Trafford. Riguarda qui la registrazione integrale del concerto.

Marcus Mumford:

- "Timshel"

Take That:

- "Shine"

- "Giants"

- "Rule the World"

Robbie Williams:

- "Strong"

- "Angels"

(U2, intervento registrato)

Pharrell Williams:

- "Get Lucky" (con Marcus Mumford alla chitarra)

- "Happy" (con Miley Cyrus)

Miley Cyrus:

- "Inspired"

Niall Horan:

- "Slow Hands"

- "This Town"

Ariana Grande:

- "Be Alright"

- "Break Free"

(Stevie Wonder, intervento registrato, "Love's in Need of Love Today")

Little Mix:

- "Wings"

Ariana Grande e Victoria Monét:

- "Better Days"

Black Eyed Peas:

- "Where Is The Love" (con Ariana Grande)

Imogen Heap:

- "Hide and Seek"

(Davide Beckham, intervento registrato)

Parrs Wood High School Choir:

- "My Everything" (con Ariana Grande)

Mac Miller:

- "The Way" (con Ariana Grande)

- "Dang"

Miley Cyrus e Ariana Grande:

- "Don't dream it's over" (cover dei Crowded House)

Ariana Grande:

- "Side to Side"

Katy Perry:

- "Part of Me"

- "Roar"

Justin Bieber:

- "Love Yourself" (acustica)

- "Cold Water" (acustica)

Ariana Grande:

- "Love Me Harder"

(Bastille, Paul McCartney e altri, intervento registrato)

Coldplay:

- "Don't Look Back In Anger" (cover degli Oasis, acustica)

- "Fix You"

- "Viva la Vida"

- "Something Just Like This"

Liam Gallagher:

- "Rock 'n' Roll Star" (cover degli Oasis)

- "Wall Of Glass"

- "Live Forever" (cover degli Oasis, acustica, con i Coldplay)

Ariana Grande:

- "One Last Time" (con gli altri artisti)

- "Somewhere Over the Rainbow" (cover dalla colonna sonora di "Il Mago di Oz")