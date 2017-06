Gli organizzatori di One Love Manchester - il concerto-evento benefico in programma questa sera nella città colpita lo scorso 22 maggio dall'attacco terroristico al termine di un concerto di Ariana Grande (e costato la vita a 22 spettatori, gran parte dei quali giovanissimi) - ha reso noto l'ordine di apparizione degli artisti che questa sera si esibiranno all'Emirates Old Trafford. Ecco, di seguito, dalla prima all'ultima, le star che questa sera saliranno sul palco dell'One Love Manchester:

Marcus Mumford

Take That

Robbie Williams

Pharrell Williams

Miley Cyrus

Niall Horan

Ariana Grande

Little Mix

Ariana Grande e Victoria Monét

Black Eyed Peas

Imogen Heap

Parrs Wood High School Choir

Mac Miller

Miley Cyrus e Ariana Grande

Ariana Grande

Katy Perry

Justin Bieber

Usher

Coldplay

Secondo il Manchester Evening Standard, il duetto tra Miley Cyrus e Ariana Grande - per ovvie ragioni la protagonista della serata - sarebbe da dare per certo, mentre non è stata fatta menzione della collaborazione dal vivo tra la cantante di Boca Raton e i Black Eyed Peas su "Where Is The Love".

