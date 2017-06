A poche ore dall'avvio di One Love Manchester - il mega-evento benefico organizzato dopo l'attentato al termine del concerto tenuto da Ariana Grande nella città britannica lo scorso 22 maggio - il Corriere della Sera pubblica un'intervista di Milena Gabanelli al Ministro dell'Interno Marco Minniti, dove tra gli altri argomenti - la gestione dei flussi migratori dal nordafrica su tutti - si affronta anche quello della sicurezza interna.

Alla domanda su quali siano i piani delle autorità per mettere in sicurezza i grandi eventi musicali all'aperto ormai incombenti, il ministro ha risposto: "Subito dopo Manchester abbiamo fatto una direttiva per la gestione degli eventi dove gli organizzatori sono chiamati ad avere degli stewards per gestire gli ingressi con le forze di polizia, e mettere in campo tecnologie. Sono procedure molto complesse da adattare caso per caso. Sono 1700 gli appuntamenti estivi, e naturalmente il faro è puntato sul concerto di Vasco Rossi, ma senza allarmismi. Ai 220.000 fans [di Modena Park, ndr] dico: andate al concerto e coordinatevi senza insofferenze con le forze di polizia, dateci una mano, perché quando l’Italia viene considerato un Paese in grado di sostenere sfide importanti sul piano della sicurezza, accresce la sua credibilità internazionale".

Più allarmista - ma in chiave decisamente più lieve - parrebbero essere le raccomandazioni date dalle autorità comunali modenesi ai propri cittadini in vista dell'"invasione dei 220mila": come riferito da Franco Giubilei su La Stampa, il comune ha raccomandato ai residenti di "fare la spesa nei giorni precedenti il concerto, in considerazione dell' assalto ai supermarket da parte dei fan", e di evitare l'utilizzo dell'automobile nei giorni dell'evento. E, sempre stando a quanto riferito da Giubilei, il tono allarmista delle autorità comunali abbia fatto talmente presa da convincere un gruppo di residenti del quartiere Madonnina, nei pressi di uno dei parcheggi indicati al pubblico che assisterà allo show, a rivolgersi a un servizio di vigilanza privata per proteggere le proprie abitazioni.