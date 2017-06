Entrambi nel cartellone di ieri del festival tedesco Rock Im Park, il frontman dei System Of a Down Serj Tankian e i Prophets of Rage - il supergruppo dove militano gli ex Rage Against the Machine e Audioslave Tom Morello, Brad Wilk e Tim Commerford - si sono uniti a sorpresa sul palco per omaggiare Chris Cornell, il già leader di Soundgarden, degli stessi Audioslave e dei Temple of the Dog scomparso tragicamente lo scorso 18 maggio all'età di 52 anni.

Il frontman di origini armene e la band losangelina hanno unito le forze su "Like a Stone", brano inserito dagli Audioslave nel loro omonimo album d'esordio del 2002 ed eseguito per l'ultima volta dal vivo con Cornell alla voce nel corso dello scorso gennaio, durante un'estemporanea reunion della band di "Out of Exile":

Cornell e Tankian avevano collaborato alla colonna sonora del film "The Promise", dramma storico diretto da Terry George ambientato ai tempi del genocidio armeno.