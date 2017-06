Ha scelto il festival Governors Ball, la star neozelandese, per presentare per la prima volta al pubblico uno dei brani che andranno a comporre la tracklist del nuovo album "Melodrama", ideale seguito di "Pure Heroine" del 2013 atteso nei negozi il prossimo 16 giugno: Lorde, di fronte al pubblico della Grande Mela - e ai suoi smartphone, che hanno subito rilanciato l'esibizione in Rete - ha eseguito "Perfect Places", brano già presentato in versione da studio lo scorso primo giugno.

Co-prodotto da Jack Antonoff - che ha accompagnato Lorde come elemento della sua live band in occasione dello show a New York - il nuovo album "Melodrama" è stato anticipato dai due brani "Liability" e "Green light", resi disponibili in streaming Web a metà dello scorso mese di maggio.