Il leader dei Mumford & Sons Marcus Mumford è stato ufficialmente aggiunto al cast dell'One Love Manchester, il mega-evento benefico che avrà luogo nella serata di oggi - a partire dalla 19 e 55, ora italiana - all'Emirates Old Trafford, nella città inglese: sempre in tema di cast, secondo voci raccolte dal Sun la star della serata, Ariana Grande, la cantante i cui fan furono colpiti, lo scorso 22 maggio, dall'attentato alla Manchester Arena costato la vita a 22 spettatori, per lo più giovanissimi, avrebbe in programma un duetto con i connazionali Black Eyed Peas sul brano "Where Is The Love?", canzone originariamente inserita nell'album "Elephunk" del 2003 e primo grande successo della band di will.i.am.

La cantante di Boca Raton, Florida, che contestualmente all'evento dal vivo farà tornare su iTunes il suo singolo del 2015 "One Last Time" per contribuire alla raccolta di fondi da destinare alle famiglie delle vittime dell'attacco terroristico che la vide suo malgrado coinvolta, ha invitato il pubblico a "pregare per Londra", dopo che - nella sera della vigilia della maratona musicale benefica - è stata colpita da attacchi nel centro città che, secondo le prime fonti di stampa, sarebbero costati la vita a sei persone ferendone altre 48.

Per il momento le autorità britanniche, nonostante l'allarme terrorismo scattato in seguito ai sanguinosi fatti che nelle ultime ore hanno colpito la capitale, hanno confermato la serata all'Old Trafford, che verrà caratterizzata da un'eccezionale opera di sorveglianza e prevenzione fornita dalle autorità cittadine, che sin dalle primissime battute si sono coordinate con gli organizzatori dell'evento.