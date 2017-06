Con un cast che include - tra gli altri - Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell, Usher, Take That, Niall Horan e la stessa Ariana Grande, il One Love Manchester - l'evento benefico organizzato per raccogliere fondi da devolvere alle famiglie delle vittime dell'attentato che il 22 maggio scorso colpì la Manchester Arena - è senza dubbio uno degli eventi musicali di punta del 2017. Nel frame video qui sotto è possibile la registrazione audio-video integrale del concerto.

Allo show - che la BBC trasmetterà in 74 paesi in tutto il mondo - hanno preso parte anche Liam Gallagher, Black Eyed Peas, Robbie Williams e Little Mix.