La finalissima di UEFA Champions League che questa sera vede affrontarsi a Cardiff la Juventus e il Real Madrid è stata preceduta da una cerimonia d'apertura che ha avuto per protagonisti i Black Eyed Peas, band losangelina che domani, domenica 4, si esibirà anche al mega-evento benefico One Love Manchester.

will.i.am e soci - senza Fergie, ufficialmente "in pausa" per dedicarsi alla sua carriera solista ma che secondo voci riferite da Billboard avrebbe lasciato il gruppo - si sono prodotti in un medley dei loro brani più famosi in puro stile Super Bowl halftime show, inanellando - tra le altre - "I Gotta Feeling", "Pump It" e "Let's Get It Started".