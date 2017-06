Gli artisti nostri connazionali che si dannano per gli attacchi degli haters - in italiano moderno, detrattori più o meno entusiasti che avanzano critiche più o meno plausibili - potrebbero prendere spunto da Dave Grohl, che intervistato da Zane Lowe su Beats 1 Radio circa il nuovo singolo dei Foo Fighters "Run" ha spiegato di accogliere con una certa levità le critiche all'operato suo e del suo gruppo, spiegando come spesso le aspettative dell'artista non coincidano necessariamente con le risposte del pubblico.

"E' strano quando sento alcuni dire che 'Run' non ci rappresenta, e invece altri secondo i quali lo fa", ha spiegato l'ex batterista dei Nirvana: "Per la verità credo che ci rappresenti. Ogni volta che ci mettiamo a fare un disco entriamo nell'ordine di idee di fare 'The Dark Side of the Moon' o il White Album, ma alla fine non facciamo altro che registrare un disco dei Foo Fighters, non possiamo farci niente. Del resto non credo di essere John Lennon o uno dei Beatles, e non penso nemmeno di essere un grande autore. Dovrei forse scrivere qualcosa e poi suonarla a qualcuno chiedendogli se va bene? Do per scontato che a nessuno che conosca piaccia il mio gruppo: non lo chiedo nemmeno ai miei amici o alla mia famiglia. Non siete obbligati a farvi piacere i Foo Fighters".

Nella stessa intervista Grohl ha fatto un cenno anche a un'eventuale rimessa in modo dei Them Crooked Vultures, la superband assemblata con Josh Homme dei Queens of the Stone Age e l'ex Led Zeppelin John Paul Jones arenatasi dopo la pubblicazione dell'omonimo album d'esordio nel biennio 2009 / 2010: "Ogni tanto ne parliamo", ha spiegato Grohl, "Certe volte succede si essere svegli, nel cuore nella notte, sorseggiando vino e guardando le registrazioni dal vivo delle canzoni dei TCV su Youtube. 'Eravamo così bravi'. Poi iniziamo a mandarci messaggi del tipo: 'Mi manchi, amico'".