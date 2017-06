Era il 2005 e il già leader degli Smiths scelse gli studi Forum Music Village di Piazza Euclide, a Roma, per registrare la sua ottava prova da solista sulla lunga distanza, "Ringleader of the Tormentors": Morrissey, che per la durata delle session capitoline alloggiava presso l'hotel De La Ville di via Sistina, approfittò del soggiorno - ispiratogli, disse lui all'epoca, dall'amore per le opere di Pier Paolo Pasolini - per esplorare il centro storico della città eterna, finendo per stringere amicizia con il gestore della pizzeria La Montecarlo, sita nelle adiacenze di piazza Navona.

Negli anni successivi l'artista, in occasione dei suoi passaggi sulle sponde del Tevere, non mancò mai di fare visita all'amico, facendo diventare il ristorante uno dei veri e propri luoghi del cuore per i fan dell'ex Smiths:

Nelle ultime ore pare che Morrissey sia nella Capitale, e che - come ormai da consolidata tradizione - non abbia mancato di cenare presso il suo ristorante preferito:

Curiosa la scelta di indossare quello che pare un capo del Monaco FC, la società monegasca battuta lo scorso 9 maggio dalla Juventus nella prima semifinale per la Champions League 2017.