"Stan", titolo del brano che Eminem realizzò nel 2000 sulla base di "Thank You" di Dido inserito dal rapper di Detroit nell'album "The Marshall Mathers LP", è entrato tra le voci dell'Oxford English Dictionary, il più antico e autorevole vocabolario di lingua inglese pubblicato a partire dal 1884 dalla casa editrice dell'università di Oxford.

Il lemma si riferisce naturalmente a "un fervente e ossessivo ammiratore di una particolare celebrità", con un'origine databile "agli inizi del 21esimo secolo, probabilmente in riferimento al brano del 2000 di Eminem 'Stan', incentrata sulla figura di un fan ossessivo". La voce è stata ampliata anche al verbo collegato "to stan", con - come esempio - la frase "He has millions of stans who are obsessed with him and call him a rap god".

Non è la prima volta che il prestigioso dizionario accoglie tra le proprie voci termini "figli" della cultura pop: in passato neologismi coniati da - tra gli altri - Kanye West, Drake e Beyoncé (nel caso della signora Carter, ad aggidicarsi l'onore fu "Bootylicious", ovvero "sessualmente attraente") sono stati inseriti tra le voci del vocabolario.