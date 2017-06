Wolf, la chitarra customizzata utilizzata a partire dal 1973 - quando debuttò su un palco di New York in occasione di un concerto organizzato per gli Hell's Angels - dal leader dei Grateful Dead Jerry Garcia, è stata battuta all'asta alla cifra record di 1 milione e 900mila dollari: a mettere all'incanto lo strumento è stata l'associazione benefica Southern Poverty Law Center, che - lo scorso mercoledì, sempre nella Grande Mela, al Brooklyn Bowl - si è vista staccare l'assegno a sei zeri da Brian Halligan, amministratore delegato della società di software HubSpot e accanito fan della band di "American Beauty".

Halligan, che con l'acquisto ha unito le sue due grandi passioni, "la filantropia e i Grateful Dead", ha spiegato all'edizione americana di Rolling Stone di non voler riservare allo strumento il trattamento tipico della reliquia: "La terrò nella mia casa di Boston, e credo che la migliore cosa da fare sia suonarla, e - infatti - lo farò. E la presterò alla famiglia di Jerry, in qualsiasi momento lo vorrà".

Prima di passare nella mani di Halligan Wolf apparteneva a Daniel Pritzker, filantropo, registra e musicistia che l'acquistò nel 2002 per 790mila dollari: la sei corde, il primo dei tanti modelli che il noto liutaio Doug Irwin progettò per Garcia, dopo la costruzione fu successivamente modificata dallo stesso Garcia, che la utilizzò durante le riprese del film del 1977 "The Grateful Dead Movie".

Eccezion fatta per la Fender Stratocaster fatta autografare dall'associazione benefica "Reach Out To Asia" a star come Eric Clapton, Paul McCartnery, Mick Jagger, Keith Richards, Brian May, Jimmy Page, David Gilmour, Jeff Beck, Pete Townsend, Mark Knopfler e altri per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dallo tsunami del 2004, Wolf oggi ha scippato il titolo di chitarra più costosa dei tutti tempi alla Gibson Les Paul del 1959 appartenuta a Peter Green e Gary Moore, che nel 2006 fu venduta alla cifra record di 1 milione e 200mila sterline, al cambio attuale 1 milione e 500mila dollari americani.