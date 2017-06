Il prossimo 23 giugno la band guidata da Thom Yorke pubblicherà una nuova edizione di "Ok Computer" per festeggiare i primi vent'anni trascorsi dall'uscita del disco. Questa nuova edizione conterrà anche un disco con alcune tracce bonus, tra b-sides e brani mai pubblicati: per stemperare l'attesa dei fan, quando mancano esattamente due settimane all'uscita della riedizione, i Radiohead hanno deciso di pubblicare una di queste canzoni. Si tratta di "I promise", ma non è un inedito: i Radiohead suonarono questa canzone dal vivo già nel 1996, durante il tour in supporto a "Ok Computer", ma non pubblicarono mai la versione da studio. Almeno fino ad oggi: dopo essere stata trasmessa in anteprima a BBC Radio 6, ieri sera, la canzone è ora disponibile sulle varie piattaforme.