Prossima a tornare sulle scene discografiche con il nuovo album "Witness", anticipato dai singoli "Chained to the rhythm", "Bon appétit" e "Swish swish", Katy Perry ha annunciato le date della branca europea della tournée con cui presenterà il disco ai suoi fan: e c'è anche una data nel nostro paese.

Il tour vero e proprio partirà già alla fine di giugno, quando la voce di "I kissed a girl" salirà sul palco del festival di Glastonbury, a Pilton (nel Regno Unito). Da luglio e fino al prossimo gennaio, poi, Katy Perry sarà impegnata con i concerti negli Stati Uniti: tornerà in Europa il 23 maggio 2018, quando a Colonia (Germania) darà il via alla branca europea del tour di "Witness".

La tournée riporterà Katy Perry ad esibirsi anche in Italia, a distanza di oltre due anni dal suo ultimo concerto nel nostro paese (quello del febbraio 2015 al Mediolanum Forum di Assago): il 2 giugno 2018 la cantante sarà in scena all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per quella che, almeno per il momento, sarà l'unica occasione per vederla dal vivo in Italia.

I biglietti per il concerto all'Unipol Arena saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 9 giugno su TicketOne. Ecco, di seguito, il video dell'annuncio del tour europeo.